В центре Таганрога взорвалась ракета. Минобороны обвинило в атаке Украину

В городе Таганрог Ростовской области прогремел взрыв. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет о 12 пострадавших.
По словам собеседника агентства, на месте взрыва образовался завал, под которым могут быть люди.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в телеграм-канале, что взрыв произошел в центре города, у кафе «Чехов сад», предположительно взорвалась ракета.
«На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью — с легкими травмами от осколков. Жертв нет», — отметил он.
Mash со ссылкой на подписчиков сообщает, что от взрывной волны в домах рядом выбило стёкла, сработала сигнализация у машин. На месте взрыва образовалась воронка 5 на 5 метров.