Реклама
Новости

В центре Таганрога взорвалась ракета. Минобороны обвинило в атаке Украину

Семён Гудошников
Сегодня в 17:06
Обновлено в 17:38:

Минобороны обвинило украинские власти в ракетной атаке по Таганрогу. По словам ведомства, атака совершена «переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200».

Министерство расценило случившееся как «террористическую атаку». Там заявили, что российское ПВО обнаружило и перехватило ракету, а на территории города упали ее обломки.

В городе Таганрог Ростовской области прогремел взрыв. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет о 12 пострадавших.

По словам собеседника агентства, на месте взрыва образовался завал, под которым могут быть люди.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в телеграм-канале, что взрыв произошел в центре города, у кафе «Чехов сад», предположительно взорвалась ракета.

«На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью — с легкими травмами от осколков. Жертв нет», — отметил он.

Mash со ссылкой на подписчиков сообщает, что от взрывной волны в домах рядом выбило стёкла, сработала сигнализация у машин. На месте взрыва образовалась воронка 5 на 5 метров.

расскажите друзьям
люди
Василий Голубев
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»