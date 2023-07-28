В центре Таганрога взорвалась ракета. Минобороны обвинило в атаке Украину

Обновлено в 17:38 :

Минобороны обвинило украинские власти в ракетной атаке по Таганрогу. По словам ведомства, атака совершена «переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200».

Министерство расценило случившееся как «террористическую атаку». Там заявили, что российское ПВО обнаружило и перехватило ракету, а на территории города упали ее обломки.