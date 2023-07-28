В Индии молодая пара продала своего ребенка, чтобы купить iPhone

В Индии в штате Западная Бенгалия молодая супружеская пара Сати и Джейдев продала своего ребенка, чтобы купить iPhone 14. Об этом сообщает The Indian Express со ссылкой на полицию.
По словам матери, они также хотели потратить деньги, вырученные от продажи восьмимесячного сына, на путешествия и создание контента для инстаграма*. Позже стало известно, что супруги также планировали продать свою семилетнюю дочь.
В полиции рассказали, что местные правоохранительные службы были подняты по тревоге, когда местные жители сообщили, что давно не видели ребенка, а у пары по совпадению появился совершенно новый телефон. Покупательницу ребенка Приянку Гхош задержали, а муж обвиняемой сейчас находится в бегах.
По данным Всемирного банка, в Западной Бенгалии много районов с высоким уровнем бедности. Отчет PRS Legislative Research за 2022 год гласил, что ВВП на душу населения в регионе составлял около 1600 долларов, что чуть больше цены нового iPhone 14. Для сравнения: в России ВВП на душу населения в 2022 году был равен 15,44 тыс. долларов.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.