В Индии молодая пара продала своего ребенка, чтобы купить iPhone

По данным Всемирного банка, в Западной Бенгалии много районов с высоким уровнем бедности. Отчет PRS Legislative Research за 2022 год гласил, что ВВП на душу населения в регионе составлял около 1600 долларов, что чуть больше цены нового iPhone 14. Для сравнения: в России ВВП на душу населения в 2022 году был равен 15,44 тыс. долларов.