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На пляжах Марселя заработало приложение по защите женщин от домогательств

Семён Гудошников
Сегодня в 14:30

В Марселе развертывается система безопасности на пляжах, призванная защитить женщин от домогательств. Об этом сообщает Le Figaro.

После удачного тестирования летом 2022 года в этом году программа распространяется на четыре новых пляжа города. Система работает через приложение «Безопасный пляж», изначально разработанное для фестиваля Marsatac с целью борьбы с сексистскими высказываниями и сексуализированными домогательствами.

Девушки могут скачать приложение по QR-коду, который напечатан на множестве листовок. Сервис позволяет направить местным работникам тревожный сигнал, который бывает трех видов: «Мне некомфортно», «Меня преследуют» и «Я в опасности». После этого к женщине подходит сотрудник и помогает ее обезопасить, а при необходимости вызывает полицию.

Согласно опросу, проведенному мэрией Марселя в 2021 году, более 30% женщин в возрасте от 18 до 34 лет сталкивались с пляжным харассментом. «Комментарии о теле, оскорбления или непрошеные комплименты, а также якобы случайные прикосновения в воде… Женщины постоянно становятся жертвами различных домогательств», —отметила глава феминистской организации «Солидарность женщин» Софи Пиоро.

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