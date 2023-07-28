На пляжах Марселя заработало приложение по защите женщин от домогательств

Девушки могут скачать приложение по QR-коду, который напечатан на множестве листовок. Сервис позволяет направить местным работникам тревожный сигнал, который бывает трех видов: «Мне некомфортно», «Меня преследуют» и «Я в опасности». После этого к женщине подходит сотрудник и помогает ее обезопасить, а при необходимости вызывает полицию.