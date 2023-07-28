Таксиста из Хабаровского края приговорили к 18 годам колонии за поджог военкомата

Владимир Золотарев поджег военкомат 3 июня, после чего отправился домой, а затем — в отель, где и был задержан на следующий день. На суде он говорил, что никуда не бежал и не прятался. В полиции заявили, что мужчину быстро задержали, так как ранее на него был составлен протокол о нападении на полицейских. С июня 2022-го Золотарев находится в СИЗО.