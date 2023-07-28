Таксиста из Хабаровского края приговорили к 18 годам колонии за поджог военкомата

Первый восточный окружной военный суд приговорил таксиста из Комсомольска-на-Амуре Владимира Золотарева к 18 годам лишения свободы по делу о поджоге крыльца военкомата. Об этом пишет «Сибирь.Реалии»*.
Мужчину признали виновным по статьям о приготовлении к теракту и насилии в отношении представителя власти, не опасном для жизни (статьи 30, 205 и 318 УК).
Первые пять лет Золотарев проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также суд обязал его компенсировать ущерб в размере 500 тыс. рублей.
Накануне оглашения приговора Золотарев заявил в суде, что «хотел показать людям, что они не одни против вторжения». Его адвокаты требовали вынести оправдательный приговор по террористическим статьям, поскольку доводы о подготовке подзащитного к совершению теракта не обоснованы. Дело просили переквалифицировать как хулиганство.
Обвинение требовало для Золотарева 17 лет лишения свободы. Прокурор настаивал, что подсудимый знал об опасности своих действий, хотел причинить вред сотрудникам Росгвардии и «устрашить население, дестабилизировать работу органов власти, оказать давление на власти, в том числе на президента России, чтобы вынудить его прекратить проведение спецоперации».
Владимир Золотарев поджег военкомат 3 июня, после чего отправился домой, а затем — в отель, где и был задержан на следующий день. На суде он говорил, что никуда не бежал и не прятался. В полиции заявили, что мужчину быстро задержали, так как ранее на него был составлен протокол о нападении на полицейских. С июня 2022-го Золотарев находится в СИЗО.
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