«Оккульттрегер» Алексея Сальникова забрал юбилейную премию «Новые горизонты»

Литературная премия «Новые горизонты» объявила победителя юбилейного десятого сезона. Им стал роман «Оккульттрегер» Алексея Сальникова, рассказали «Афише Daily» организаторы премии.
Писатель, литературный критик и журналист, член жюри Вадим Несторов назвал Сальникова «самым бесспорным открытием в русской литературе последнего десятилетия». По его словам, автор ловко «подмечает неочевидное, рассказывает небанальное и иногда запаривается нерешаемыми вопросами».
«Вышел прекрасный реалистический роман, с узнаваемой, убедительно переданной фактурой провинциальной реальности, с виртуозно выстроенным сюжетом, не раз искусно обманывающим типовые читательские ожидания», — отметила литературный критик, редактор журналов «Знамя» и «Знание — Сила» Ольга Балла, которая также стала одним из членов жюри в этом году.
Также произведения финалистов оценивали главред журнала «Новый мир» Андрей Василевский, критик, исследователь фантастики Глеб Елисеев, ведущий редактор издательства «Астрель-СПб» Ирина Епифанова и культурный обозреватель, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева.
Помимо романа «Оккульттрегер», в финал попали произведения «Саша, привет!» Дмитрия Данилова, «Смерти.net» Татьяны Замировской, «TRANSHUMANISM INC.» Виктора Пелевина и «Стекло» Тима Скоренко. А победитель «Новых горизонтов» получил 100 тыс. рублей и памятный приз — армиллярную сферу.
В ходе онлайн-трансляции награждения организаторы премии рассказали о своих планах на будущее. В частности, к работе в качестве коллективных номинаторов будут подключены порталы «ЛитРес» и Ridero, а «Новые горизонты» выйдут на международный уровень, и будет введена специальная номинация для произведений иностранных авторов, опубликованных в России.
Алексей Сальников — лауреат премий «Национальный бестселлер», «Литературрентген» и НОС, автор романов «Петровы в гриппе и вокруг него», «Опосредованно», «Отдел».