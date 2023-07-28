«Оккульттрегер» Алексея Сальникова забрал юбилейную премию «Новые горизонты»

В ходе онлайн-трансляции награждения организаторы премии рассказали о своих планах на будущее. В частности, к работе в качестве коллективных номинаторов будут подключены порталы «ЛитРес» и Ridero, а «Новые горизонты» выйдут на международный уровень, и будет введена специальная номинация для произведений иностранных авторов, опубликованных в России.