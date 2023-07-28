На Бали создадут опергруппу для поимки «плохих» туристов

Глава иммиграционной службы Индонезии Силми Карим объявил о создании оперативной группы, которая будет следить за поведением иностранцев на Бали. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России.
Как отмечает АТОР, власти и раньше пытались противодействовать буйным туристам, однако тогда за этим следило руководство провинции Бали. Теперь же регуляция вышла на федеральный уровень.
Оперативную группу назвали Bali Becik Task Force (becik в переводе с местного наречия означает «хороший»). Иммиграционная служба поручила ей проверять по 100 туристов каждый месяц.
«Без сомнения, многие из них получат штрафы и даже будут депортированы», — пишет The Bali Sun.
Силми Карим пообещал, что все мероприятия по контролю поведения туристов будут проводиться так, чтобы не мешать отдыхающим наслаждаться отпуском. Ожидается, что оперативная группа будет работать до конца года.
Глава индонезийской иммиграционной службы пояснил, что Бали угрожают в первую очередь туристы, которые тратят на острове мало денег, но при этом создают много проблем.
Ранее губернатор Бали выдвинул инициативу ввести более строгие проверки туристов на платежеспособность, чтобы была гарантия, что они потратят достаточного много денег на острове.