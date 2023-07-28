Mamba стала самым скачиваемым сервисом в России после ухода Badoo и Tinder

Mamba стала лидером по скачиванию среди дейтинговых онлайн-сервисов в июле 2023 года после ухода Badoo и Tinder из России. Об этом пишет «Ведомости».
Приложение скачивали по 77 600 раз в неделю (27,5% от общего количества). На втором месте оказался сервис «ДругВокруг» (23,9%), за ним идут Tabor (22,2%), «Мята» (9,8%) и Pure (7,1%).
По подсчетам Sensor Tower, ежемесячная аудитория дейтинговых приложений в России составляет около 7 млн человек. Еще около 3 млн пользуются сервисами на компьютерах и в мобильных версиях сайтов.
«Ведомости» пишет, что аудитория Mamba составляет порядка 70 млн человек. Сервис работает более чем в 50 странах, включая США, Францию, Турцию, Израиль, ОАЭ и другие. Доля российских пользователей составляет 70%.
В июле рост сервиса Mamba составил около 30% по сравнению с июнем 2023-го, а месячная выручка выросла на 100%, рассказал гендиректор компании Андрей Бронецкий. По его мнению, это связано с уходом основного конкурента — Tinder.
Основатель Tabor и «Мята» Евгений Довнар заявил, что ежедневное количество установок приложений выросло на 24%, а суммарная активная месячная аудитория увеличилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.