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Nike выпустит кроссовки с открывашкой для пива

Виктория Шанина
Сегодня в 10:59

Американский спортивный бренд Nike выпустил кроссовки с открывашкой для пива в рамках линейки «Have a Nike Day». Об этом пишет Hypebeast.

Это будет обновленная версия модели Air Force 1 Low. Верх будет выполнен из коричневой ткани с намеком на слои красного и зеленого текстиля внизу, которые будут все лучше видны по мере износа кроссовок.

Но самая интересная часть — это пятка, именно там и расположится металлическая открывашка для пива. А чтобы она одиноко не выделялась на фоне коричневой ткани, Nike пришьют бирку «под металл» на язычок.

Необычные кроссовки должны поступить в продажу в ближайшие месяцы. Сперва они будут представлены на официальном сайте Nike, но довольно быстро, как это обычно и бывает, появятся у ресейлеров (возможно, даже в России, кто знает).

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