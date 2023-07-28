В Таиланде число туристов из России выросло на 1000%

В Таиланд за шесть месяцев 2023 года прибыли 791 574 россиянина, что на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Министерства туризма и спорта страны.
Белее половины граждан прилетели на Пхукет. По данным местной туристической ассоциации, Россия стала «основным источником туристов на острове» в этом году.
Агентство недвижимости Knight Frank Thailand отмечает, что в прошлом году в Таиланде продажи вилл выросли до 338 штук (на 82%). Из них около половины купили россияне.
По данным FazWaz Property Group, граждане РФ — это самая многочисленная группа покупателей недвижимости на Пхукете. Россияне приобретают жилье как для проживания, так и для сдачи в аренду. Так, один из покупателей стал владельцем 16 вилл.
Вице-президент российского Sotheby’s International Realty Елена Мариничева рассказала, что в Таиланде увеличилось количество заведений с русской кухней (их открывают как приезжие, так и местные), а также вывесок и рекламы на русском языке.