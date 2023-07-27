Умер Бо Голдман. Он написал сценарии «Пролетая над гнездом кукушки» и «Запаха женщины»

«Если и есть ход мыслей, который проходит через мою работу, то это страстное желание сделать людей реальными и запечатлеть их жизнь на экране. <…> Я нахожу жизнь такой замечательной, что пытаться запечатлеть ее в искусстве — все равно что пытаться поймать звездный свет», — говорил Голдман.