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Умер Бо Голдман. Он написал сценарии «Пролетая над гнездом кукушки» и «Запаха женщины»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:43

В США скончался сценарист, двукратный лауреат премии «Оскар» Бо Голдман. Об этом сообщил Independent со ссылкой на его зятя Тодда Филда.

Кинематографист умер 25 июля в калифорнийском районе Хелендейл. Причины его смерти Филд не раскрыл. Голдману было 90 лет.

В последние годы Голдман жил в Рокпорте, штат Мэн. Его сын Джесси скончался в 1981 году, а супруга умерла в 2017 году. У сценариста остались четыре дочери, сын, семь внуков и трое правнуков.

Роберт Голдман родился 10 сентября 1932 года в Нью-Йорке в семье театрального продюсера. Он начинал свою карьеру на Бродвее в качестве драматурга, затем начал работать на телевидении.

Писать киносценарии Голдман начал, когда ему было уже более 40 лет. Вскоре с автору пришел успех. Режиссер Милош Форман попросил Голдмана написать сценарий фильма «Пролетая над гнездом кукушки», он вышел в 1975 году.

За эту работу Голдман получил первый «Оскар». Позднее сценарист написал тексты таких картин как «Роза», «Пересменка», «Маленький Никита», «Запах женщины» и «Знакомьтесь, Джо Блэк». Второй «Оскар» ему принес сценарий «Мелвина и Говарда».

«Если и есть ход мыслей, который проходит через мою работу, то это страстное желание сделать людей реальными и запечатлеть их жизнь на экране. <…> Я нахожу жизнь такой замечательной, что пытаться запечатлеть ее в искусстве — все равно что пытаться поймать звездный свет», — говорил Голдман.

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Тодд ФилдМилош Форман
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