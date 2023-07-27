Бывший креативный директор Лиззо снимет документальный фильм о Жане-Мишеле Баския

Куинн Уилсон, бывший креативный директор певицы Лиззо, вместе с продакшн-компанией Boardwalk Pictures выпустят документальный фильм о художнике Жане-Мишеле Баския. Об этом сообщил Deadline.
Картина будет называться «King Pleasure» («Король Удовольствие»). В нее включат ранее нигде не опубликованные кадры из личного архива артиста, доступ к которому предоставили его близкие.
Работа над проектом начнется летом 2023 года. В ходе нее кинематографисты смогут увидеть оригиналы работ Баския, ознакомиться с его записными книжками, редкими интервью и фотографиями.
«Мне посчастливилось лучше понять Жан-Мишель благодаря историям и воспоминаниям, которыми поделились его сестры и мачеха. Мы обнаружили историю, которая ломает то, что мы знаем об этом плодовитом художнике», — рассказала Уилсон.
Продюсерами документальной ленты станут Эндрю Фрид, Джордан Уинн, Дэйн Лиллегард, Айлин Галлахер и Уилсон. Также картиной будут заниматься Джанин Эриво, Лизан Баския, Энтони Кенигбагбе, Кэтрин Оливер, Линдси Файерстоун, Джеймс Каннингем и Эми Стюарт
«Жан-Мишель понимал, что искусство живет за пределами поколений и что после его смерти его творчество продолжит раскрывать новые смысловые слои нашего общего человеческого опыта. Учитывая, как много ложных описаний и нарративов, окружающих жизнь нашего брата, мы очень рады вернуться к наследию Жан-Мишеля, которого мы знали и очень любили», — заявили Лизан Баския и Джанин Эриво.
Жан-Мишель Баския — американский художник, ставший известным в Нью-Йорке в 1970-х годах. Он начинал как графиити-артист, а затем приобрел популярность как автор неоэкспрессионистских работ.
С начала 1980-х годов Баския был дружен с Энди Уорхолом. Художники создали совместно множество произведений. Однако летом 1988 года Баскиа скончался от передозировки наркотиков в возрасте 27 лет.