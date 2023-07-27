Бывший креативный директор Лиззо снимет документальный фильм о Жане-Мишеле Баския

«Жан-Мишель понимал, что искусство живет за пределами поколений и что после его смерти его творчество продолжит раскрывать новые смысловые слои нашего общего человеческого опыта. Учитывая, как много ложных описаний и нарративов, окружающих жизнь нашего брата, мы очень рады вернуться к наследию Жан-Мишеля, которого мы знали и очень любили», — заявили Лизан Баския и Джанин Эриво.