В Удмуртии в детском лагере отравились 23 человека

В Удмуртии в детском лагере «Юность» произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. По данным прокуратуры, отравились 23 человека.
Среди заболевших оказалось 20 детей. Один ребенок находится в данный момент в состоянии средней степени тяжести, его госпитализировали.
Еще восемь детей и трое взрослых остаются под амбулаторным наблюдением, их состояние оценивают как удовлетворительное. Кроме того, врачи осмотрели более 200 отдыхающих в лагере детей и 43 сотрудников «Юности».
У всех осмотренных людей взяли анализы. Симптомы отравления у них отсутствуют. Причины заболевания 23 пострадавших пока неясны.
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