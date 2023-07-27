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В Удмуртии в детском лагере отравились 23 человека

Юлия Онодэра
Вчера в 23:15

В Удмуртии в детском лагере «Юность» произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. По данным прокуратуры, отравились 23 человека.

Среди заболевших оказалось 20 детей. Один ребенок находится в данный момент в состоянии средней степени тяжести, его госпитализировали.

Еще восемь детей и трое взрослых остаются под амбулаторным наблюдением, их состояние оценивают как удовлетворительное. Кроме того, врачи осмотрели более 200 отдыхающих в лагере детей и 43 сотрудников «Юности».

У всех осмотренных людей взяли анализы. Симптомы отравления у них отсутствуют. Причины заболевания 23 пострадавших пока неясны.

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Роспотребнадзор
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