Евгений Стычкин поставит сериал «Олимпиада» о подготовке Олимпийских игр в Москве

«В семидесятых и восьмидесятых Советский Союз начал выходить из‑за железного занавеса, и Олимпиада в самой закрытой стране мира должна была стать глобальным событием — первые Игры в Восточном блоке, первые в социалистической стране. Каждый был включен в это большое счастье, в проведение Игр, но в то же время подготовка была проблемой.

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Мы заглянем внутрь этого исторического события и посмотрим на него глазами разных героев, расскажем о том, каких усилий стоило проведение турнира, какие люди его создавали, и процессах в обществе, которые сопровождали Олимпиаду-80.

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Эта история похожа на „Нулевого пациента“ драмой вокруг противостояния человека с системой, но в то же время она будет намного теплее и светлее, ведь ее фоном станет одна из самых ярких страниц в истории страны».

Александра Ремизова Шоураннер сериала «Олимпиада»