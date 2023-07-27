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Евгений Стычкин поставит сериал «Олимпиада» о подготовке Олимпийских игр в Москве

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:31

Российский актер и режиссер Евгений Стычкин, известный по работе над проектом «Нулевой пациент», поставит сериал «Олимпиада» для онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.

Шоу расскажет о подготовке и проведении летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году. Главным героем сериала станет сын советского функционера, которого после очередного скандала отправили волонтерить в оргкомитет Игр.

Начальником героя станет дочь высокопоставленного военного, которая не намерена делать никаких поблажек парню из богатой семьи. Помимо нее, персонажа ждет встреча с другими людьми, которые изменят его взгляды на жизнь — спортсменами, тренерами и другими волонтерами.

Сценарий «Олимпиады» подготовил Михаил Покрасс. Шоураннером сериала выступает Александра Ремизова («Монастырь», «Триггер», «Король и Шут»). Кастингом занимается Ольга Хенкина.

Съемки шоу начнутся в августе 2023 года, они пройдут в Москве и в Узбекистане. Премьера «Олимпиады» запланирована на 2024 год.

«В семидесятых и восьмидесятых Советский Союз начал выходить из‑за железного занавеса, и Олимпиада в самой закрытой стране мира должна была стать глобальным событием — первые Игры в Восточном блоке, первые в социалистической стране. Каждый был включен в это большое счастье, в проведение Игр, но в то же время подготовка была проблемой.

Мы заглянем внутрь этого исторического события и посмотрим на него глазами разных героев, расскажем о том, каких усилий стоило проведение турнира, какие люди его создавали, и процессах в обществе, которые сопровождали Олимпиаду-80.

Эта история похожа на „Нулевого пациента“ драмой вокруг противостояния человека с системой, но в то же время она будет намного теплее и светлее, ведь ее фоном станет одна из самых ярких страниц в истории страны».
Александра Ремизова
Шоураннер сериала «Олимпиада»
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