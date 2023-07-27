Одна супруга и две интриги: личная жизнь Роберта Оппенгеймера в фильме и на самом деле

«Наши встречи были редкими. Я не думаю, что было бы правильным говорить, что наша связь была случайной. Мы были очень связаны друг с другом, и, когда мы виделись, это было все еще очень глубокое чувство. Я навестил ее, как, я думаю, уже говорил ранее, в июне или июле 1943 года», — сказал он.