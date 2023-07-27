Одна супруга и две интриги: личная жизнь Роберта Оппенгеймера в фильме и на самом деле

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана в основном сконцентрирован на создании Робертом Оппенгеймером ядерной бомбы, но погружается и в биографию ученого. Insider сравнил описание личной жизни физика-теоретика и то, как она была представлена в фильме.
Джин Тэтлок
Ключевой фигурой любовной линии стала супруга Оппенгеймера Кэтрин, которую в фильме играет Эмили Блант. Однако там раскрывается и интрига физика с психиатром Джин Тэтлок (Флоренс Пью).
Как отмечает Insider, Тэтлок действительно существовала в жизни Оппенгеймера, а не просто была создана сценаристами ради дополнительной драмы. Роман физика с ней пришелся как раз на период работы над Манхэттенским проектом (в рамках которого была создана ядерная бомба).
В фильме показано, как Роберт Оппенгеймер знакомится с Джин Тэтлок во время преподавания в Калифорнийском университете в Беркли в 1930-х годах. Именно благодаря ей у ученого появился интерес к политике — по большей части из‑за того, что Тэтлок была членом Коммунистической партии США.
О своих отношениях с Тэтлок физик рассказывал, выступая на слушаниях по федеральной безопасности в 1954 году. Это также показано в фильме Нолана.
«Весной 1936 года друзья познакомили меня с Джин Тэтлок, дочерью известного профессора английского языка в университете, а осенью я начал ухаживать за ней, и мы сблизились. Как минимум два раза мы были достаточно близки к браку, поэтому считали себя помолвленными. Между 1939 годом и ее смертью в 1944-м я видел ее очень редко», — заявил тогда Оппенгеймер.
И хотя физик не особо распространялся о личной жизни, позже он рассказал еще несколько подробностей. Например, в 1943-м, за несколько месяцев до смерти Тэтлок он посетил бывшую возлюбленную в ее квартире в Сан-Франциско.
«Наши встречи были редкими. Я не думаю, что было бы правильным говорить, что наша связь была случайной. Мы были очень связаны друг с другом, и, когда мы виделись, это было все еще очень глубокое чувство. Я навестил ее, как, я думаю, уже говорил ранее, в июне или июле 1943 года», — сказал он.
Джин Тэтлок скончалась 4 января 1944 года. Согласно официальной версии, она покончила жизнь самоубийством, однако существует теория, что ее убили агенты разведки Манхэттенского проекта.
Кэтрин Оппенгеймер
Роберт Оппенгеймер женился на Кэтрин в 1940 году, вскоре после того как она забеременела. На тот момент эта новость вызвала массу споров, поскольку Кэтрин еще была замужем за Ричардом Харрисоном. Она развелась с супругом, будучи уже беременной.
Вероятно, и Оппенгеймер не был верен своей супруге. На одном из допросов он говорил, что «провел ночь» с Тэтлок в 1943 году, а это означает, по мнению Insider, что физик изменил Кэтрин с Джин. Об этом Кристофер Нолан не рассказывает.
Кэтрин была единственной официальной супругой Роберта Оппенгеймера — он жил с ней до своей смерти в 1967 году. У них было двое детей — Питер и Тони.
Рут Толман
Вместе с тем ходят слухи, что во время брака, помимо Тэтлок, у Оппенгеймера была связь с психологом Рут Шерман Толман, которая работала в Управлении стратегических служб. Она была научным советником генерал-майора Лесли Гровса, когда тот курировал проект «Манхэттен».
Толман была на 10 лет старше Оппенгеймера и замужем за Ричардом Толманом — физиком, который консультировал Манхэттенский проект.
В фильме Рут играет Луиза Ломбард, а Ричарда — Том Дженкинс. В картине предполагается, что роман Оппенгеймера с Рут начался, несмотря на наличие у нее супруга, поскольку Ричард Толман изначально не участвовал во встречах, посвященных проекту.
«Оппенгеймер» Кристофера Нолана основан на книге Кая Берда и Мартина Дж.Шервина «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея» 2005 года. Авторы биографии описывают отношения Толман и Оппенгеймера как «очень заботливые и нежные».
В книге 2013 года «Атомная история любви: необыкновенные женщины в жизни Роберта Оппенгеймера» Ширли Стрешински и Патриция Клаус тоже пишут, что интрига физика с психологом была «не сексуальной, а очень эмоциональной связью».