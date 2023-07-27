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Товарные знаки и сайт сети магазинов «Республика» продали на торгах

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:08

Права на интеллектуальную собственность магазинов «Республика» продали на торгах за 4,8 млн рублей предпринимателю Дмитрию Алиеву. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные портала «Федресурс».

Алиев получил в том числе товарные знаки «Республика», Respublica, «Республика книг», ipublica, «Айпублика», дизайн-концепцию Made in Respublica, сайт сети и дизайн-концепцию оформления бумажных пакетов.

Изначальная стоимость приобретения составляла 53,5 млн рублей, однако в итоге собственность продали значительно дешевле. Источники «Коммерсанта» предполагают, что Алиев может быть посредником для возвращения сети прав по заниженной цене.

Сеть «Республика» была признана банкротом в ноябре 2020 года. Согласно заявлению руководства, компания не справилась с «непоправимым ущербом» от пандемии COVID-19.

«Республике» принадлежали примерно 40 магазинов в Москве, Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Управление торговыми точками после начала банкротства передали франчайзи — компании «ПроЛайф». Сайт и бренд выставили на продажу в феврале 2023 года.

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