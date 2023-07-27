Товарные знаки и сайт сети магазинов «Республика» продали на торгах

«Республике» принадлежали примерно 40 магазинов в Москве, Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Управление торговыми точками после начала банкротства передали франчайзи — компании «ПроЛайф». Сайт и бренд выставили на продажу в феврале 2023 года.