Товарные знаки и сайт сети магазинов «Республика» продали на торгах

Права на интеллектуальную собственность магазинов «Республика» продали на торгах за 4,8 млн рублей предпринимателю Дмитрию Алиеву. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные портала «Федресурс».
Алиев получил в том числе товарные знаки «Республика», Respublica, «Республика книг», ipublica, «Айпублика», дизайн-концепцию Made in Respublica, сайт сети и дизайн-концепцию оформления бумажных пакетов.
Изначальная стоимость приобретения составляла 53,5 млн рублей, однако в итоге собственность продали значительно дешевле. Источники «Коммерсанта» предполагают, что Алиев может быть посредником для возвращения сети прав по заниженной цене.
Сеть «Республика» была признана банкротом в ноябре 2020 года. Согласно заявлению руководства, компания не справилась с «непоправимым ущербом» от пандемии COVID-19.
«Республике» принадлежали примерно 40 магазинов в Москве, Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Управление торговыми точками после начала банкротства передали франчайзи — компании «ПроЛайф». Сайт и бренд выставили на продажу в феврале 2023 года.