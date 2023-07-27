Продажи кукол Барби упали, несмотря на успех фильма Гервиг

За шесть месяцев на счетах Mattel находилось 459,6 млн долларов. Но в преддверии проката «Барби» компания заработала 282,7 млн — всего на 7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Продажи кукол из серии Disney Princess, Disney Frozen и Monster High помогли выровнять ситуацию.