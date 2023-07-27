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Продажи кукол Барби упали, несмотря на успех фильма Гервиг

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59

Несмотря на успех фильма «Барби» Греты Гервиг, продажи компании Mattel падают. За первые полгода 2023-го ее валовая прибыль уменьшилась на 23%, сообщает Insider.

За шесть месяцев на счетах Mattel находилось 459,6 млн долларов. Но в преддверии проката «Барби» компания заработала 282,7 млн — всего на 7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Продажи кукол из серии Disney Princess, Disney Frozen и Monster High помогли выровнять ситуацию.

Руководители Mattel рассказали, что фильм все же привлек внимание к куклам, дал компании возможность сотрудничать с другими брендами и создал «эффект ореола», влияние на продажи которого, как ожидается, продлится долгие годы.

Генеральный директор Mattel Инон Крейц сказал, что ассортимент игрушек и товаров «Барби», связанных с фильмами, был распродан «очень быстро» и что выпуск новых товаров будет продолжаться. Mattel заключила 165 партнерств с тысячами рекламных дисплеев по всему миру.

«Мы все видим, что мир играет с „Барби“, будь то наши игрушки, мода, аксессуары или контент. Нет никаких сомнений в том, что бренд достиг нового уровня культурной значимости», — сказал главный операционный директор Mattel Ричард Диксон.

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Грета ГервигРичард Диксон
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