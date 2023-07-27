«Самое трудное решение за 34 года»: в Австралии усыпили 43 кита, повторно выбросившихся на берег

Представитель Департамента биоразнообразия и охраны природы Питер Хартли сказал, что это решение «было одним из самых трудных за 34 года его работы». «Мы знаем, что китовые пастбища — это естественное явление. Но мы старались, проведя весь день в воде, чтобы дать им максимальный шанс на жизнь», — сказал он.