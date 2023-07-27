«Самое трудное решение за 34 года»: в Австралии усыпили 43 кита, повторно выбросившихся на берег

Служба охраны дикой природы Австралии усыпила 43 кита-лоцмана, чтобы не продлевать их страдания. Млекопитающие застряли на мели после неудачных попыток спасти их, сообщает CNN.
Представители Службы парков и дикой природы рассказали, что эти киты были частью одной большой группы из почти 100 особей, выбросившихся на мель в районе пляжа Чейнс 25 июля. Тогда за ночь погиб 51 кит.
26 июля специалисты заявили о попытке вывести оставшихся млекопитающих в более глубокие воды. В операции участвовали сотрудники Службы и добровольцы, использовавшие для спасения небольшие суда и доски для серфинга.
Однако позже появилось сообщение, что киты вновь оказались на мели. Все это время возле них дежурили ветеринары, которые оценивали состояние млекопитающих для обеспечения наиболее гуманного исхода для них.
Через некоторое время Служба заявила, что приняла трудное решение об эвтаназии, после чего тракторы убрали тела, а добровольцы, пытавшие спасти млекопитающих, с трудом ушли.
Представитель Департамента биоразнообразия и охраны природы Питер Хартли сказал, что это решение «было одним из самых трудных за 34 года его работы». «Мы знаем, что китовые пастбища — это естественное явление. Но мы старались, проведя весь день в воде, чтобы дать им максимальный шанс на жизнь», — сказал он.
Исследовательница дикой природы Ванесса Паротта заявила, что пока неясно, почему киты оказались на мели. «Возможно, они пытаются избежать хищника, например кита-убийцу», — подчеркнула она. Паротта добавила, что млекопитающие также могли плыть за одним из членов стаи, который потерялся, поскольку эти киты «очень социальны, у них сильные связи с другими».