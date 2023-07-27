Реклама
Новости

В российский прокат выйдет итальянская комедия «Аманда». Публикуем локализованный трейлер

Семён Гудошников
Сегодня в 16:28

10 августа творческое объединение Arthouse выпустит в российский прокат картину «Аманда» Каролины Кавалли. Главную роль в ней исполнила молодая звезда итальянского кино Бенедетта Поркароли (фильм «Идеальные незнакомцы», сериал Netflix «Девичьи секреты»).

Это ироничная история о жизни девушки, отвергающей правила высшего класса, к которому она сама принадлежит. Главная героиня избегает общества, а ее единственный друг — семилетняя племянница, с которой они обсуждают мальчиков из школы. Однажды Аманда вспоминает о своей приятельнице детства Ребекке и решает убедить ее, что они по-прежнему лучшие подруги.

1 августа в кинотеатре «Художественный» пройдет россиийская премьера картины. А пока можете посмотреть эксклюзивный русскоязычный трейлер «Аманды», которым с нами поделились в Arthouse.

Премьера «Аманды» состоялась на Венецианском кинофестивале в прошлом году, позже ее показали на международном смотре в Торонто.

Для Каролины Кавалли «Аманда» — полнометражный дебют в кино. С 2018 года она работает штатной писательницей и сценаристом-соавтором сериалов и независимых художественных фильмов, а осенью 2022-го вышел ее первый роман «Метрополия» («Фанданго»).

расскажите друзьям
люди
Бенедетта Поркароли
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»