В российский прокат выйдет итальянская комедия «Аманда». Публикуем локализованный трейлер

10 августа творческое объединение Arthouse выпустит в российский прокат картину «Аманда» Каролины Кавалли. Главную роль в ней исполнила молодая звезда итальянского кино Бенедетта Поркароли (фильм «Идеальные незнакомцы», сериал Netflix «Девичьи секреты»).
Это ироничная история о жизни девушки, отвергающей правила высшего класса, к которому она сама принадлежит. Главная героиня избегает общества, а ее единственный друг — семилетняя племянница, с которой они обсуждают мальчиков из школы. Однажды Аманда вспоминает о своей приятельнице детства Ребекке и решает убедить ее, что они по-прежнему лучшие подруги.
1 августа в кинотеатре «Художественный» пройдет россиийская премьера картины. А пока можете посмотреть эксклюзивный русскоязычный трейлер «Аманды», которым с нами поделились в Arthouse.
Премьера «Аманды» состоялась на Венецианском кинофестивале в прошлом году, позже ее показали на международном смотре в Торонто.
Для Каролины Кавалли «Аманда» — полнометражный дебют в кино. С 2018 года она работает штатной писательницей и сценаристом-соавтором сериалов и независимых художественных фильмов, а осенью 2022-го вышел ее первый роман «Метрополия» («Фанданго»).