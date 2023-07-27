В российский прокат выйдет итальянская комедия «Аманда». Публикуем локализованный трейлер

Это ироничная история о жизни девушки, отвергающей правила высшего класса, к которому она сама принадлежит. Главная героиня избегает общества, а ее единственный друг — семилетняя племянница, с которой они обсуждают мальчиков из школы. Однажды Аманда вспоминает о своей приятельнице детства Ребекке и решает убедить ее, что они по-прежнему лучшие подруги.