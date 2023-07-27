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Apple отказала Тиму Куку в выпуске кредитки Apple Card

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:25

Автоматическая система андеррайтинга Apple отказала гендиректору компании Тиму Куку в выпуске кредитки Apple Card. Об этом сообщает The Information со ссылкой на четырех источников.

Система андеррайтинга проверяет сведения о доходах, активах, долгах и имуществе, чтобы решить, может ли заявитель получить кредит. Отказы обычно случаются, когда заявитель имеет плохую кредитную историю. Однако в случае с Куком решение об отказе объясняется высоким риском мошенничества, связанного с тем, что он является высокопоставленным генеральным директором.

«Инженеры из гиганта Силиконовой долины и титана Уолл-стрит за несколько месяцев до запуска работали всю ночь, изо всех сил пытаясь найти решение возникшей проблемы», — говорится в отчете. В итоге заявку Кука одобрили вручную.

Apple находится на завершающей стадии разработки банковской карты, ее презентация должна была состояться через месяц. Apple Card будет только в США.

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Тим Кук
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