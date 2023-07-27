Apple отказала Тиму Куку в выпуске кредитки Apple Card

Система андеррайтинга проверяет сведения о доходах, активах, долгах и имуществе, чтобы решить, может ли заявитель получить кредит. Отказы обычно случаются, когда заявитель имеет плохую кредитную историю. Однако в случае с Куком решение об отказе объясняется высоким риском мошенничества, связанного с тем, что он является высокопоставленным генеральным директором.