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«Это наш последний шанс на выживание»: смотрим трейлер второго сезона «Вторжения» от Apple TV+

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:19

Apple TV+ опубликовал дебютный трейлер второго сезона научно-фантастического сериала «Вторжение». Его премьера состоится 22 августа на стриминге.

Ролик начинается с монолога сотрудницы японского отдела НАСА Мицуки Ямато, которая рассказывается обо всем, что человечество потеряло после вторжения. После ее речи люди начинают готовиться к борьбе с захватчиками.

В первом сезоне «Вторжения» рассказывается о пяти обычных людях из разных уголков планеты, которые пытаются разобраться с происходящим во время инопланетного вторжения.

Продолжение действия развернется через несколько месяцев после финала, когда выжившие должны решить, что делать дальше. Пришельцы ужесточают тактику вторжения, и люди должны сделать то же самое, чтобы выжить.

Во второй сезон вернутся Голшифте Фарахани, Сиоли Куцуна, Шамир Андерсон, Индия Браун, Билли Барратт, Ази Робертсон, Падди Холланд и Тара Моаеди. К ним также присоединятся Энвер Гьокай, Недра Мари Тейлор и Наян Гонсалес Норвинд.

Создателями сериала выступили Дэвид Уэйл и Саймон Кинберг. Уэйл наиболее известен по сериалам «Цитадель» и «Охотники», а Кинберг — по работе над кинофраншизой «Люди Икс».

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Шамир АндерсонЭнвер ГьокайСаймон Кинберг
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