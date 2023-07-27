«Это важный урок для всех»: тиктокерка рассказала, как попала в больницу из‑за фитнес-челленджа

«Всегда слушайте свое тело. Эти вызовы не для всех, и не воспринимайте их слишком серьезно. Сворачивайте с пути, когда вам нужно свернуть, останавливайтесь, когда вам нужно остановиться. Очевидно, что вы не неудачник, если вам пришлось сделать паузу, пока вы были в больнице», — заключает тиктокерка.