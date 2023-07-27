«Это важный урок для всех»: тиктокерка рассказала, как попала в больницу из‑за фитнес-челленджа

Тиктокерка по имени Мишель Фейрберн рассказала о своей госпитализации спустя полторы недели, после того как присоединилась к вирусному челленджу 75 Hard. Его участники на протяжении 75 дней проводят по две тренировки и пьют по галлону воды (около 3,7 литра) каждый день, а также соблюдают строгую диету.
Основное условие тренда — не пропускать ни одного дня, ведь тогда придется начинать все сначала. И эта идеология уже давно вызывает много споров, в основном из‑за риска высокого стресса для организма и эмоционального выгорания.
Девушке стало плохо из‑за чрезмерного потребления воды. Она утверждает, что столкнулась с «водным отравлением».
Научно-популярный журнал Scientific American с примечанием «странно, но правда» пишет, что отравление водой — это реальное заболевание. Его может вызвать употребление слишком большого количества воды, что в крайнем случае грозит и летальным исходом.
На 12-й день челленджа Фейрберн опубликовала ролик, в котором рассказала, что стала плохо себя чувствовать накануне вечером. Ночью она несколько раз просыпалась, чтобы пойти в уборную.
Наутро она почувствовала слабость в мышцах, девушку начало тошнить, у нее абсолютно пропал аппетит, а кожа стала чувствительна к любым прикосновениям. «У меня была головная боль, лихорадка, и я в целом чувствовала себя дерьмово», — поделилась тиктокерка, отметив, что много плакала из‑за сильных эмоций.
По словам Мишель, этот ролик она записала, чтобы другие участники 75 Hard с подобными симптомами посоветовали ей, как поступить, потому что сама она «буквально не знала, что делать».
«Это важный урок для всех — нужно прислушиваться к своему телу», — рассказывает тиктокерка. То же самое советовал делать и Энди Фриззелл, создатель челленджа. Но сперва Мишель не прислушалась к его словам, потому что «не хотела потерпеть неудачу».
Мишель Фейрберн оказалась на распутье: «Я не хочу возвращаться к первому дню. Но я чувствую, что не могу сегодня выпить еще галлон воды».
Позже в этот же день Мишель вернулась к подписчикам с новостью, что побывала у врача. Ей диагностировали тяжелый дефицит натрия.
«Это на самом деле может быть фатальным. Так что теперь я собираюсь пройти полный осмотр, а затем врачи, по-видимому, начнут повышать количество натрия в моем организме», — заявила она.
По данным клиники Mayo, употребление слишком большого количества воды во время физических упражнений приводит к снижению натрия из‑за интенсивного потоотделения. Интенсивный фитнес-челлендж мог сделать организм Мишель более восприимчивым к подобного рода проблемам.
В кабинете врача Мишель заявила, что собирается продолжить тренировки. Ей настоятельно рекомендовали пить не более полулитра воды в день (около 1/8 галлона). «Я не могу поверить, что это на самом деле происходит», — сказала она.
И хотя Фейрберн не хочет винить в своих проблемах челлендж, она называет его вызовом «не для слабонервных». Пока она была в больнице, приложение 75 Hard прислало ей уведомление о пропуске тренировочного дня, где было написано, что она «позволяет своему внутреннему голосу победить».
«Всегда слушайте свое тело. Эти вызовы не для всех, и не воспринимайте их слишком серьезно. Сворачивайте с пути, когда вам нужно свернуть, останавливайтесь, когда вам нужно остановиться. Очевидно, что вы не неудачник, если вам пришлось сделать паузу, пока вы были в больнице», — заключает тиктокерка.