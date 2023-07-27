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Смотрим первый трейлер игры по сериалу «Ход королевы» с мультяшной Бет Хармон

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:05

Netflix опубликовал дебютный трейлер игры The Queen’s Gambit Chess, основанной на сериале «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой в роли гениальной шахматистки Бет Хармон.

Ролик демонстрирует несколько различных локаций и стилей, которые придают шахматам собственный колорит. Некоторые поединки проходят на причудливых и абстрактных досках.

В видео подчеркивается, что пользователи не смогут играть за Бет Хармон, а просто окажутся в ее мире.

В The Queen’s Gambit Chess можно учиться играть в шахматы, проходить головоломки и соревноваться с друзьями по сети. Разработкой игры занималась студия Ripstone.

Бросить вызов друзьям и разгадать сложные головоломки могут подписчики Netflix на iOS и Android без дополнительной платы.

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