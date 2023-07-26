В сети появился трейлер мультфильма «Изобретатель» о Леонардо да Винчи

Аниматор отметил, что его заинтересовало, что да Винчи считал, что не успел довести до конца многие из своих задумок. «Я осознал, что это о том, что ты оставляешь после себя, и том, как ты влияешь на других людей с тем, что ты делаешь, как ты меняешь жизни окружающих, пока ты здесь», — пояснил мультипликатор.