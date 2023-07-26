В сети появился трейлер мультфильма «Изобретатель» о Леонардо да Винчи

На ютуб-канале Blue Fox Entertainment опубликовали трейлер мультфильма «Изобретатель», главным героем которого стал Леонардо да Винчи.
Сценаристом и режиссером картины выступил мультипликатор Джим Капобьянко, известный по работе над «Рататуем», «Горбуном из Нотр Дама» и «Королем Львом». Его соавтором стал французский кинематографист Пьер-Люк Гранжон.
Анимационная лента рассказывает историю ученого, который покидает Италию, чтобы присоединиться к французскому двору, где он может свободно экспериментировать, изучать человеческое тело и создавать невероятные летающие машины.
Компанию да Винчи в мультфильме составит дерзкая принцесса Маргарита. Вместе с ней гениальный изобретатель будет искать ответ на вопрос: в чем смысл жизни.
«Я рассказываю об истории, произошедшей в конце его жизни, и о годах, проведенных во Франции», — прокомментировал Капобьянко, для которого «Изобретатель» станет полнометражным режиссерским дебютом.
Аниматор отметил, что его заинтересовало, что да Винчи считал, что не успел довести до конца многие из своих задумок. «Я осознал, что это о том, что ты оставляешь после себя, и том, как ты влияешь на других людей с тем, что ты делаешь, как ты меняешь жизни окружающих, пока ты здесь», — пояснил мультипликатор.
Главного героя в картине озвучит Стивен Фрай. Другие роли исполнят Дейзи Ридли, Марион Котийяр, Готье Батту и Мэтт Берри. В прокат «Изобретатель» выйдет 25 августа.