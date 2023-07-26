Warner Bros выпустит первую локальную версию «Тома и Джерри». Действие развернется в Сингапуре

Компания Warner Bros Discovery выпустит первую локальную версию мультсериала «Том и Джерри». В ней действие шоу развернется на территории Сингапура, сообщил Deadline.
Премьера проекта состоится на телеканале Cartoon Network в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на платформе HBO Go в Юго-Восточной Азии, на Тайване и в Гонконге. Она запланирована на вторую половину 2023 года.
Затем мультсериал смогут увидеть зрители и из других частей света. Пилотный эпизод представят уже в августе. Продюсером шоу выступит Карлен Тан, а режиссером станет Вивек Болар.
За анимацию будет отвечать индийская студия Aum Animation. Компании Robot Playground Media и Chips and Toon Studios разработают истории и дизайн.
«Этот сериал вернет культовую музыку и классический стиль анимации из эры Hanna-Barbers 1950-х годов с современным сингапурским поворотом. С узнаваемыми достопримечательностями, видами и атмосфером, этот азиатский город-государство — идеальная локация для создания смешного дополнения к канону „Тома и Джерри“»
Кристофер Хо
Глава детского контента в Юго-Восточной Азии Warner Bros Discovery
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