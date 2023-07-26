Уилл Феррелл и Джейми Фокс в роли собак в трейлере комедии «Отвязные дворняги»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый трейлер комедии «Отвязные дворняги», главные роли в которой — двух приятелей-собак — озвучили Уилл Феррелл («Эльф», «Лего. Фильм») и Джейми Фокс («Рэй», «Несносные боссы»).