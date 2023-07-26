Реклама
Новости

Уилл Феррелл и Джейми Фокс в роли собак в трейлере комедии «Отвязные дворняги»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:36

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый трейлер комедии «Отвязные дворняги», главные роли в которой — двух приятелей-собак — озвучили Уилл Феррелл («Эльф», «Лего. Фильм») и Джейми Фокс («Рэй», «Несносные боссы»).

Ролик показывает фрагменты приключений пса Реджи, потерявшегося в большом городе. Ему предстоит найти друзей, спасаться от хищных птиц и справляться с последствиями перекуса галлюциногенными грибами.

«Отвязные дворняги» выйдут в кинотеатрах 18 августа. Режиссером фильма выступил Джон Гринбаум («Барб и Звезда едут в Виста дель Мар»). Сценаристом картины стал Дэн Перро («Американский вандал»).

В актерский состав ленты вошли Айла Фишер, Рэндалл Парк, Джош Гэд, Роб Риггл, Джейми Деметриу, София Вергара, Харви Гильен и Дэннис Куэйд. Продюсерами стали Перро, Фил Лорд, Крис Миллер, Адитья Суд, Эрик Фейг и Луи Леттерье.

расскажите друзьям
люди
Уилл ФерреллДжейми ФоксДжош ГэдРоб РигглСофия ВергараХарви ГильенДэннис КуэйдКрис Миллер
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»