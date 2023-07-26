Уилл Феррелл и Джейми Фокс в роли собак в трейлере комедии «Отвязные дворняги»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый трейлер комедии «Отвязные дворняги», главные роли в которой — двух приятелей-собак — озвучили Уилл Феррелл («Эльф», «Лего. Фильм») и Джейми Фокс («Рэй», «Несносные боссы»).
Ролик показывает фрагменты приключений пса Реджи, потерявшегося в большом городе. Ему предстоит найти друзей, спасаться от хищных птиц и справляться с последствиями перекуса галлюциногенными грибами.
«Отвязные дворняги» выйдут в кинотеатрах 18 августа. Режиссером фильма выступил Джон Гринбаум («Барб и Звезда едут в Виста дель Мар»). Сценаристом картины стал Дэн Перро («Американский вандал»).
В актерский состав ленты вошли Айла Фишер, Рэндалл Парк, Джош Гэд, Роб Риггл, Джейми Деметриу, София Вергара, Харви Гильен и Дэннис Куэйд. Продюсерами стали Перро, Фил Лорд, Крис Миллер, Адитья Суд, Эрик Фейг и Луи Леттерье.