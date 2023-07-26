Реклама
Новости

«Ваше шоу — это смертельная ловушка»: вышел трейлер третьего сезона «Убийств в одном здании»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:04

Hulu выпустил дебютный трейлер третьего сезона сериала «Убийства в одном здании». Премьера шоу состоится 8 августа.

В ролике Чарльз-Хейден, Оливер и Мейбл снова оказываются в ситуации, в которой и не собирались участвовать. Но поскольку больше некому раскрывать преступления, им приходится принять вызов.

В третьей части комедии герои углубятся в разгадку тайны убийства Бена (Пол Радд), убийство которого стало большим клиффхэнгером в конце второго сезона.

Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трех соседях, увлеченных подкастом о расследовании преступлений. Их жизнь меняется, когда они узнают, что Тим был убит в том же здании, где они жили. Они решают начать свой собственный подкаст, в котором анализируют обстоятельства смерти своего соседа, пытаясь самостоятельно разгадать тайну.

Главные роли играют Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт. В новом сезоне к ним присоединяется Мерил Стрип.

Первый сезон картины вышел в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» подробно рассказывала о детективной комедии.

расскажите друзьям
люди
Мерил СтрипПол РаддСтив Мартин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»