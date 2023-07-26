Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трех соседях, увлеченных подкастом о расследовании преступлений. Их жизнь меняется, когда они узнают, что Тим был убит в том же здании, где они жили. Они решают начать свой собственный подкаст, в котором анализируют обстоятельства смерти своего соседа, пытаясь самостоятельно разгадать тайну.