Hulu выпустил дебютный трейлер третьего сезона сериала «Убийства в одном здании». Премьера шоу состоится 8 августа.
В ролике Чарльз-Хейден, Оливер и Мейбл снова оказываются в ситуации, в которой и не собирались участвовать. Но поскольку больше некому раскрывать преступления, им приходится принять вызов.
В третьей части комедии герои углубятся в разгадку тайны убийства Бена (Пол Радд), убийство которого стало большим клиффхэнгером в конце второго сезона.
Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трех соседях, увлеченных подкастом о расследовании преступлений. Их жизнь меняется, когда они узнают, что Тим был убит в том же здании, где они жили. Они решают начать свой собственный подкаст, в котором анализируют обстоятельства смерти своего соседа, пытаясь самостоятельно разгадать тайну.
Главные роли играют Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт. В новом сезоне к ним присоединяется Мерил Стрип.
Первый сезон картины вышел в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» подробно рассказывала о детективной комедии.