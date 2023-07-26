Власти Ингушетии хотят запретить жениться без справок об отсутствии ВИЧ и наркозависимости

Власти Ингушетии намерены запретить с сентября 2023 года мужчинам жениться без предоставления справок об отсутствии ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости. Об этом сообщил «Коммерсант».
Министру по внешним связям, нацполитике, печати информации Вахе Бекову уже поручили проработать введений правил на заключение брака. К их созданию также привлекут духовенство.
«Нельзя допустить распад молодых семей на почве ссор из‑за употребления наркотиков. У нас, к сожалению, участились случаи расторжения браков», — заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов.
Беков пообещал, что подлинность медицинских справок перед заключением брака будут тщательно проверять. Ограничение поддержали представители миннаца. Они отметили, что справки введут сразу после одобрения инициативы в населенных пунктах Ингушетии.
В Ингушетии за весь период наблюдения, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировали 1492 случая инфицирования ВИЧ. 618 заболевших умерли от различных причин.