Qazaq Air совершила первый рейс с полностью женским экипажем

По словам Канафиной, чтобы запланировать такой рейс, должно было совпасть много факторов, так как в авиакомпании только две женщины-пилота. «У меня была цель собрать экипаж из местных кадров, так как они ничем не уступают иностранным специалистам. А также показать, что в авиации нет гендерного разделения, что у любой девушки, которая хочет покорить небо, есть все шансы», — добавила она.