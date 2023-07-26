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Qazaq Air совершила первый рейс с полностью женским экипажем

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:50

19 июля в Казахстане самолет авиакомпании Qazaq Air совершил первый в истории рейс, полностью состоящий из женского экипажа. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Экипаж воздушного судно состоял из четырех казашек: командир борта Екатерина Сверчкова, второй пилот Ажар Несипбаева, старший бортпроводник — линейный инструктор экзаменатор Аида Кенжебекова и младший бортпроводник Дарья Гончаренко.

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© Из соцсетей Екатерины Сверчковой
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Авиалайнер выполнил два сектора перелета по маршрутам Астана — Петропавловск — Астана и Астана — Омск — Астана. Командир воздушного судна Сверчкова рассказала, что сам полет был запланировал и состоялся также благодаря женщине.

«Рейс состоялся благодаря нашему планировщику Дамире Канафиной. Она работает в Crew Control Office, это люди, которые собирают экипажи на запланированные рейсы на месяц. Она задалась целью собрать чисто женский экипаж, и у нее это получилось», — сказала она.

По словам Канафиной, чтобы запланировать такой рейс, должно было совпасть много факторов, так как в авиакомпании только две женщины-пилота. «У меня была цель собрать экипаж из местных кадров, так как они ничем не уступают иностранным специалистам. А также показать, что в авиации нет гендерного разделения, что у любой девушки, которая хочет покорить небо, есть все шансы», — добавила она.

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