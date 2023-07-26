Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила даты и место проведения

«В переводе с тюркоязычных языков zaman означает „время“, „эпоха“, именно поэтому на своем стенде институция представит понимание своего времени — времени измеряемого („вакыт“) и времени исчисляемого („сәғәт“), времени непредсказуемого будущего („киләсәк“) и времени будущего, которое нам еще предстоит придумать („заманалар“)», — рассказали представители Cosmoscow.