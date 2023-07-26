Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила даты и место проведения

11-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет с 29 сентября по 1 октября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Ярмарка откроется в павильоне «Форум». Гостей ждут созданная при помощи зеленки серия ручной графики Артема Филатова «Все исчезнет», проект музея Permm, выполненный при участии Василия Кононова-Гредина, и стенд выставочных и инновационных инициатив музея Zaman.
«В переводе с тюркоязычных языков zaman означает „время“, „эпоха“, именно поэтому на своем стенде институция представит понимание своего времени — времени измеряемого („вакыт“) и времени исчисляемого („сәғәт“), времени непредсказуемого будущего („киләсәк“) и времени будущего, которое нам еще предстоит придумать („заманалар“)», — рассказали представители Cosmoscow.
Также посетителей ярмарки пригласят поучаствовать в образовательной программе. Ее куратором станет главред «Художественного журнала» Виктор Мизиано. Расписание дискуссий и других мероприятий будет известно позднее.
Cosmoscow пройдет не только в офлайн-, но и в онлайн-формате — на платформе Teo, крупнейшем в России маркетплейсе современного искусства. В сети ярмарка продлится дольше, чем ее офлайн-версия.
Кроме того, в Музее Москвы с 5 по 8 октября запланирована ярмарка-сателлит Blazar. На ней свои работы представят независимые художники, галереи, студенты учебных заведений и художественных самоорганизаций. Подать заявки на участие в Blazar можно до 31 июля.