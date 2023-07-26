Против эксперта политических ток-шоу Янины Соколовской возбудили дело за фейки о Российской армии

«Получила я награду, можно поздравлять. Российский Следственный комитет открыл против меня уголовное дело за очернение Российской армии и распространение „фейков“. Что ж, ожидаемо. Проукраинский эксперт в российском телеэфире, да еще и говорящий правду, — сама до сих пор удивляюсь, что мне это удалось. Я совершенно уверена, что мои слова не были напрасными и сыграли свою важную роль. И все, что было сделано, совсем не напрасно», — отреагировала на своей уголовное дело Соколовская в своих соцсетях.