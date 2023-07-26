Против эксперта политических ток-шоу Янины Соколовской возбудили дело за фейки о Российской армии

Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела против украинской журналистки Янины Соколовской. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
«По данным следствия, Соколовская в период с марта по май 2022 года публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины», — сказано в сообщении СК.
ГСУ СК также опубликовал видео с обысков в московской квартире Соколовской. Самой журналистки там не оказалось: после начала военной операции она уехала в Европу и живет там вместе с семьей.
«Получила я награду, можно поздравлять. Российский Следственный комитет открыл против меня уголовное дело за очернение Российской армии и распространение „фейков“. Что ж, ожидаемо. Проукраинский эксперт в российском телеэфире, да еще и говорящий правду, — сама до сих пор удивляюсь, что мне это удалось. Я совершенно уверена, что мои слова не были напрасными и сыграли свою важную роль. И все, что было сделано, совсем не напрасно», — отреагировала на своей уголовное дело Соколовская в своих соцсетях.
Рожденная в Киеве журналистка работала корреспондентом «Известий» и «Коммерсанта» на Украине, позже стала политическим экспертом РИА «Новости Украина». Также она стала частым гостем политических ток-шоу «60 минут» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1», а также «Время покажет» на Первом канале.