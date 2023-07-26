«Яндекс» создаст новую платформу вместо «Толоки». Она позволит зарабатывать на сборе данных

В компании подчеркнули, что те, кто пользовался «Толокой», смогут продолжить работу на новой платформе. Сервис, запущенный в 2014 году, изначально предназначался для удовлетворения внутренних задач «Яндекса». Затем его стали позиционировать как платформу для сторонних заказчиков.