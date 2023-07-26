«Яндекс» создаст новую платформу вместо «Толоки». Она позволит зарабатывать на сборе данных

«Яндекс» планирует запустить новую краудсорсинговую платформу «Задания». Об этом сообщает «Коммерсант».
Она появится на базе юрлица, созданного незадолго до объявления о намерениях разделить российские и иностранные активы «Яндекса». «Задания» заменят уже существующую «Толоку», которая станет самостоятельной международной компанией.
Из правовых документов «Яндекса» следует, что новая платформа будет предлагать самозанятым за вознаграждения выполнять различные задания. Например, собирать данные об организациях, проверять наружную рекламу, мониторить пешеходный транспорт.
В компании подчеркнули, что те, кто пользовался «Толокой», смогут продолжить работу на новой платформе. Сервис, запущенный в 2014 году, изначально предназначался для удовлетворения внутренних задач «Яндекса». Затем его стали позиционировать как платформу для сторонних заказчиков.
В компании объяснили, что создание сервиса «Задания» связано с ростом спроса на разметку данных. В «Яндексе» за год потребность в ней увеличилась на 40%, рассказала руководитель продуктовой команды новой платформы Анастасия Гуменникова.