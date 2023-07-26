Twitter потеряет до 20 млрд долларов от переименования в X.com

Кроме того, преобразования главы Tesla и SpaceX уже привели к уходу рекламодателей с платформы. Компании были обеспокоены тем, что Маск разжигает полемику и поддерживает аккаунты, нарушающие прежние правила размещения контента. По словам самого миллиардера, доходы от рекламы в Twitter с октября 2022 года сократились более чем на 50%.