Twitter потеряет до 20 млрд долларов от переименования в X.com

Стоимость Twitter упадет на сумму от 4 до 20 млрд долларов, если Илон Маск не остановит процесс ребрендинга в X, предупреждают опрошенные изданием Bloomberg рыночные аналитики.
Как отмечают журналисты Bloomberg, корпоративные бренды редко входят в повседневную жизнь настолько прочно, что превращаются в «самостоятельные глаголы», и еще реже владельцы намеренно уничтожают эту связь. Опрошенные изданием аналитики и брендинговые агентства называют переименование продукта ошибкой.
«Twitter — один из самых узнаваемых брендов социальных сетей. Наклейки с изображением птицы украшают малые предприятия и веб-сайты по всему миру наряду с логотипами Instagram* и Facebook**», — замечает Тодд Ирвин, основатель брендингового агентства Fazer.
По оценкам консалтинговой компании Brand Finance, весь бренд Twitter может стоить около 4 млрд долларов. Они же оценивают бренд Facebook** в 59 млрд долларов, а Instagram* — в 47,4 млрд. Университет Вандербильта считает, что стоимость бренда Twitter достигает 15–20 млрд долларов, эта цифра — на уровне со Snapchat.
По мнению Дипанджана Чаттерджи, аналитика компании Forrester Research Inc., определить стоимость бренда достаточно сложно, единого подхода не существует, поэтому оценки разнятся. Однако несколько аналитиков и агентств сошлись во мнении, что бренд компании уже значительно пострадал после поглощения Маском. Например, по оценкам Brand Finance, с прошлого года бренд Twitter потерял 32% своей стоимости.
Кроме того, преобразования главы Tesla и SpaceX уже привели к уходу рекламодателей с платформы. Компании были обеспокоены тем, что Маск разжигает полемику и поддерживает аккаунты, нарушающие прежние правила размещения контента. По словам самого миллиардера, доходы от рекламы в Twitter с октября 2022 года сократились более чем на 50%.
«Корпоративный бренд Twitter уже сильно переплетается с личным брендом Маска, с именем X или без него, и значительная часть устоявшегося бренда Twitter уже потеряна среди пользователей и рекламодателей», — считает Жасмин Энберг, аналитик Insider Intelligence.
«Это совершенно нерационально с точки зрения бизнеса и бренда, им управляет собственное эго. На мой взгляд, это войдет в историю как один из самых быстрых случаев сворачивания бизнеса и бренда за всю историю», — соглашается с ней Аллен Адамсон, соучредитель консалтинговой группы по маркетингу и бренду Metaforce.
Ребрендинг может поставить под удар доверие пользователей Twitter и навредит планам превратить Twitter в суперприложение, одним из функций которого должны стать платежи и переводы средств. «Мне кажется, что потребители, не входящие в число основных поклонников Маска, с большим трудом будут использовать Twitter для обмена своих денег», — подозревает Джошуа Уайт, доцент кафедры финансов Университета Вандербильта.
Представители Twitter пока говорят с восхищением о будущем платформы. «Исключительно редко — в жизни или в бизнесе — выпадает шанс произвести новое впечатление на знакомых пользователей», — написала CEO соцсети Линда Яккарино.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.
** Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.