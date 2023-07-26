Российские компании начали переносить из Москвы свои данные за Урал

«Если раньше компании, даже работающие в регионах, стремились к централизованному хранению информации и консолидировали ее в Московском регионе, <…> то сейчас формируется обратная тенденция», — рассказал один из них. Спрос на размещение ЦОД в Екатеринбурге и Новосибирске подтвердили в «Ростелекоме», в планах даже планируется удвоить число стойко-мест в ближайшие пять лет.