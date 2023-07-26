Российские компании начали переносить из Москвы свои данные за Урал

Крупные российские компании начали переносить обработку критической информации из Москвы в центры обработки данных (ЦОД) за Уралом, сообщает «Коммерсант» со слов двух хостинг-провайдеров.
«Если раньше компании, даже работающие в регионах, стремились к централизованному хранению информации и консолидировали ее в Московском регионе, <…> то сейчас формируется обратная тенденция», — рассказал один из них. Спрос на размещение ЦОД в Екатеринбурге и Новосибирске подтвердили в «Ростелекоме», в планах даже планируется удвоить число стойко-мест в ближайшие пять лет.
Согласно данным хостинг-провайдера RUVDS, за последний год прирост количества клиентов в ЦОД Екатеринбурга, Владивостока и Новосибирска превысил 80% по сравнению с порядка 17% в европейской части страны. По данным источников «Коммерсанта», за Урал свою информацию перенесли «Вертолеты России» и алмазодобывающая «Алроса».
Собеседник газеты на рынке связывает дублирование и резервирование компаниями критических данных и информационных систем на Урале и в Сибири с атаками беспилотников на Москву и Подмосковье и «нестабильной политической ситуацией».
«При появлении новой физической угрозы устремление компаний на Урал логично с точки зрения большей катастрофоустойчивости», — заявили специалисты «Информзащиты». Компании стремятся разместить ЦОД в отдаленных друг от друга местах, чтобы в случае атаки был запасной.
Однако, по оценке ведущего консультанта iKS-Consulting Станислава Мирина, свободных мощностей за Уралом в коммерческих ЦОД практически не осталось, а строительство дата-центров — процесс небыстрый. В 2023 году планируется открытие нескольких ЦОД в Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Тюмени и на Сахалине.