Верховный суд признал участие в СВО основанием для освобождения от наказания

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда сочла возможным освободить ефрейтора Владислава Устинова от наказания за ДТП со смертельным исходом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на определение по делу.
Судьи отметили, что с момента совершения преступления прошло более полутора лет, а в настоящее время осужденный «выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО», а значит, он более не представляет опасности для общества.
В мае 2022 года Хабаровский гарнизонный суд признал ефрейтора Устинова виновником ДТП, в котором погибли два человека (ч. 5 ст. 264 УК РФ), и приговорил его к двум годам колонии-поселения. Мужчина также проиграл в апелляционной и кассационной инстанциях, однако в дело вмешалась судебная коллегия ВС.
Там решили применить положения ст. 80.1 УК РФ, по которой подсудимого можно освободить от наказания, если он совершил преступление небольшой или средней тяжести впервые, а его он или его преступление перестали быть общественно опасными вследствие изменения обстановки.
В определении сказано, что Устинов впервые совершил преступление средней тяжести, полностью признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию и добровольно возместил вред. Также во время службы ему за особые личные заслуги присвоено воинское звание на одну ступень выше положенного, добавляет ВС. Кроме того, продолжается текст, с момента совершения преступления прошло более полутора лет, а сейчас ефрейтор Устинов выполняет боевые задачи в зоне СВО и характеризуется командованием как военнослужащий, проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки.
По этим причинам ВС пришел к выводу, что вследствие изменения обстановки осужденный перестал быть общественно опасным и подлежит освобождению от наказания.
Адвокат Устинова Сергей Бизюкин считает, что приговор низшей инстанции и не мог быть исполнен, ведь в момент вступления его в силу его подзащитный уже находился в зоне СВО. Мужчине было назначено отбывать наказание в колонии-поселении, куда осужденные должны добираться самостоятельно. Раз подсудимый уже находился в расположении армии, то и покинуть ее он мог, только став дезертиром, а это гораздо более серьезным преступлением, напоминает защитник.