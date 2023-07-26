Верховный суд признал участие в СВО основанием для освобождения от наказания

Адвокат Устинова Сергей Бизюкин считает, что приговор низшей инстанции и не мог быть исполнен, ведь в момент вступления его в силу его подзащитный уже находился в зоне СВО. Мужчине было назначено отбывать наказание в колонии-поселении, куда осужденные должны добираться самостоятельно. Раз подсудимый уже находился в расположении армии, то и покинуть ее он мог, только став дезертиром, а это гораздо более серьезным преступлением, напоминает защитник.