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Шойгу приехал в Северную Корею на праздник 70-летия победы КНДР в Корейской войне

Максим Саблин
Сегодня в 08:42

В Пхеньян прибыла российская делегация во главе с Сергеем Шойгу, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Министр приехал по приглашению северокорейских коллег для участия в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия «победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов» (в России эти события известны как Корейская война. — Прим. ред.).

Данный визит будет способствовать укреплению военных связей между Российской Федерацией и Северной Кореей, а также станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами, уверены в Минобороны РФ. Глава ведомства посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику впервые за время нахождения в должности.

«У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал главу российского оборонного ведомства», — добавляет Минобороны.

В пресс-релизе Центрального телеграфного агентства Кореи говорится, что появление военной делегации «послужит важным моментом в поднятии и развитии традиционных отношений» стран. Праздничные торжества также посетит делегация из Китая, сказано в сообщении представителей корейской стороны.

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