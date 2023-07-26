Шойгу приехал в Северную Корею на праздник 70-летия победы КНДР в Корейской войне

Данный визит будет способствовать укреплению военных связей между Российской Федерацией и Северной Кореей, а также станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами, уверены в Минобороны РФ. Глава ведомства посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику впервые за время нахождения в должности.