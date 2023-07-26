Шойгу приехал в Северную Корею на праздник 70-летия победы КНДР в Корейской войне

В Пхеньян прибыла российская делегация во главе с Сергеем Шойгу, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Министр приехал по приглашению северокорейских коллег для участия в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия «победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов» (в России эти события известны как Корейская война. — Прим. ред.).
Данный визит будет способствовать укреплению военных связей между Российской Федерацией и Северной Кореей, а также станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами, уверены в Минобороны РФ. Глава ведомства посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику впервые за время нахождения в должности.
«У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал главу российского оборонного ведомства», — добавляет Минобороны.
В пресс-релизе Центрального телеграфного агентства Кореи говорится, что появление военной делегации «послужит важным моментом в поднятии и развитии традиционных отношений» стран. Праздничные торжества также посетит делегация из Китая, сказано в сообщении представителей корейской стороны.