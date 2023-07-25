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Apple TV+ показал трейлер мультсериала «Странная планета» от создателей «Рика и Морти»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:52

На ютуб-канале Apple TV появился трейлер нового анимационного сериала для взрослых «Странная планета», основанного на веб-комиксах Натана Пайла. Он выйдет 9 августа на стриминговом сервисе Apple TV+.

Создатели шоу называют его «веселым и проницательным взглядом на далекий мир, мало чем отличающийся от нашего». Действие сериала разворачивается в розово-пурпурной вселенной, где инопланетные существа исследуют абсурдность жизни.

Новые эпизоды «Странной планеты» будут выходить еженедельно. В их озвучании примут участие Ханна Эйнбиндер, Танде Адебимпе, Деми Адеджуйигбе, Лори Там Чинн и Дэнни Пуди. В первом сезоне выйдет десять серий.

Над проектом работают Дэн Хармон («Рик и Морти»), Пайл, а также Алекс Балкли («Пиноккио» Гильермо дель Торо), Кори Камподонико («Конь БоДжек»), Лорен Померанц («SNL»), Амалия Левари, Стив Леви и Тейлор Алекси Пайл.

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Гильермо дель ТороДэнни Пуди
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