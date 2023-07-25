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Снуп Догг отменил концерты в Лос-Анджелесе в знак солидарности с бастующими актерами и сценаристами

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:54

Американский рэпер Снуп Догг отложил концерты в Лос-Анджелесе, запланированные на конец июня, на октябрь в знак солидарности с бастующими голливудскими актерами и сценаристами. Об этом сообщил Rolling Stone.

«Из‑за продолжающейся забастовки и неопределенности в отношении того, когда это закончится, мы вынуждены отменить шоу в Голливуд-боул», — заявил музыкант в соцсетях.

Снуп Догг добавил, что солидарен со «всеми нашими братьями и сестрами в WGA и SAG» и надеется, что Альянс продюсеров кино и телевидения «вернется за стол переговоров с реальным предложением».

Шоу в Лос-Анджелесе должны были пройти 27 и 28 июня. Их планировал спродюсировать Dr. Dre в рамках празднования 30-летия альбома Снуп Догга «Doggystyle».

Теперь концерты состоятся 20 и 21 октября. Снуп Догг не дал пояснений, изменил ли он дату проведения выступлений только из‑за солидарности с актерами и сценаристами или забастовка повлияла бы на какие‑либо части шоу.

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