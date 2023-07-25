Снуп Догг отменил концерты в Лос-Анджелесе в знак солидарности с бастующими актерами и сценаристами

«Из‑за продолжающейся забастовки и неопределенности в отношении того, когда это закончится, мы вынуждены отменить шоу в Голливуд-боул», — заявил музыкант в соцсетях.
Снуп Догг добавил, что солидарен со «всеми нашими братьями и сестрами в WGA и SAG» и надеется, что Альянс продюсеров кино и телевидения «вернется за стол переговоров с реальным предложением».
Шоу в Лос-Анджелесе должны были пройти 27 и 28 июня. Их планировал спродюсировать Dr. Dre в рамках празднования 30-летия альбома Снуп Догга «Doggystyle».
Теперь концерты состоятся 20 и 21 октября. Снуп Догг не дал пояснений, изменил ли он дату проведения выступлений только из‑за солидарности с актерами и сценаристами или забастовка повлияла бы на какие‑либо части шоу.