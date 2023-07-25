Джон Хатчерсон и Морган Фриман путешествуют во времени в трейлере «57 секунд»

На ютуб-канале The Avenue Film опубликовали трейлер фильма «57 секунд» с Джошем Хатчерсоном («Голодные игры», «Мост в Терабитию») и Морганом Фриманом («Побег из Шоушенка», «Семь», «Малышка на миллион»).
Ролик представляет главного героя триллера — мужчину по имени Франклин, мечтающего отомстить человеку, виновному в смерти его сестры-близнеца. На пути к возмездию герой обнаруживает кольцо, позволяющее перемещаться во времени.
Украшение не способно вернуть его в прошлое, чтобы спасти сестру. Однако оно дает возможность перепрожить последние 57 секунд. Этого, как показывает трейлер, оказывается достаточно, чтобы разбогатеть или спастись от преследования.
Владелец кольца — гуру технологий Антон Бернелл, роль которого исполнит Фриман. Он, судя по всему, соглашается помочь Франклину добиться справедливости и разрушить корпорацию его врага. Но сделать это окажется непросто.
Франклина ожидают перестрелки и погони, похищение и попытки убийства. Удастся ли ему сохранить втайне кольцо, перемещающее во времени, и отомстить за гибель близнеца, станет известно в сентябре.
Премьера «57 секунд» в кинотеатрах запланирована на 29 сентября. В фильме можно будет увидеть Лови Симон, Грега Германна, Сэмми Ротиби, Бевин Бру, Марка Джейкобсона, Д.В. Обахора, Дэвида Каллауэйя, Эй Джей Роума, Кеннета Кинта Брайана, Мэттью Джейсона Цверна и Маркуса Брауна.