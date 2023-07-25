«Киви банк» временно ограничила вывод средств после проверки ЦБ

В компании заявили, что ограничения связаны с проверкой Центробанка, в ходе которой «были выявлены недочеты». У регулятора есть претензии к составлению отчетности и ведению документации, узнал ТАСС. «Киви банк» получил ограничительное предписание касательно ряда операций, которые вступают в силу с 26 июля.