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«Киви банк» временно ограничила вывод средств после проверки ЦБ

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:20

«Киви банк» временно ограничил вывод денег физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе банка. Точной или примерной даты снятия ограничений не уточняется.

В компании заявили, что ограничения связаны с проверкой Центробанка, в ходе которой «были выявлены недочеты». У регулятора есть претензии к составлению отчетности и ведению документации, узнал ТАСС. «Киви банк» получил ограничительное предписание касательно ряда операций, которые вступают в силу с 26 июля.

Пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие кошельки, оплата услуг и товаров кошельками и картами Qiwi работают в обычном режиме, предупредили там.

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теги
Киви БанкКоммерсантQiwi
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