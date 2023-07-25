Lego попросила группу L.S. Dunes удалить клип с фирменными фигурками. Кое-кого это сильно обидело

«[Мой сын] любит Lego больше всех из встреченных мною людей, он даже заставил нас выделить комнату в доме для сборки. Моя семья и я отдыхали в Леголенде, а другую мою группу [My Chemical Romance] 10 тыс. человек выбрали для участия в вашей программе Lego Ideas, чтобы она стала новым набором фигурок», — сказал Айеро.