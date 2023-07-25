Lego попросила группу L.S. Dunes удалить клип с фирменными фигурками. Кое-кого это сильно обидело

Датская компания Lego попросила группу L.S. Dunes удалить клип, в котором фирменные фигурки человечков показываются повсюду. Это не понравилось Фрэнку Айеро, музыканту My Chemical Romance и одному из гитаристов L.S. Dunes.
Айеро спросил Lego в твиттере, почему ее юристы позвонили лейблу Fantasy Records и попросили убрать видео на трек «Grey Veins». Посмотреть клип из России не получится.
«Как обладатель визитной карточки Lego VIP, создатель и строитель до конца жизни, я обижен и дико сбит с толку», — написал Айеро. Музыкант потратил огромное количество времени и тысячи долларов на наборы Lego, собирая их с детства, а теперь привил любовь к фигуркам своему 11-летнему сыну.
«[Мой сын] любит Lego больше всех из встреченных мною людей, он даже заставил нас выделить комнату в доме для сборки. Моя семья и я отдыхали в Леголенде, а другую мою группу [My Chemical Romance] 10 тыс. человек выбрали для участия в вашей программе Lego Ideas, чтобы она стала новым набором фигурок», — сказал Айеро.
Музыкант не понимает, почему Lego теперь хочет «раздавить» вселенную, созданную на вдохновении к ее игрушкам. «Пусть творцы творят. Пусть ваши люди перестанут звонить моим людям», — завершил Айеро свое сообщение и призвал делиться добротой и творчеством.