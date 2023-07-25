Мэр Москвы пообещал создать открытые бассейны во всех районах города и «переплюнуть Сочи»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во всех районах столицы появятся открытые бассейны. В планах градоначальника — «переплюнуть Сочи» и превратить Москву в город-курорт.
Собянин пообещал, что бассейны с подогревом появятся в том числе в парках столицы. Первые пять точек откроются в городе уже в ближайшее время, сказал мэр.
Кроме того, некоторые зоны отдыха уже функционируют. В 2023 году на Северном речном вокзале увеличили в два раза объемы бассейнов, отметил Собянин.
«На „Острове мечты“ в Нагатинской пойме, где мы построили детский парк, создали огромную, самую большую зону в Европе. Там одновременно могут 3000 пляжников отдыхать, там порядка шести бассейнов больших, очень комфортная территория», — добавил он.
Кроме того, Департамент жилищно-коммунального хозяйства столицы запустит 10 бассейнов в 2024 году. «Постепенно будем развивать их, наращивать, чтобы переплюнуть Сочи — и Москва будет город-курорт», — пообещал градоначальник.
Также мэр отметил, что городские власти ищут возможности для развития пляжных зон возле естественных водоемов в черте Москвы.