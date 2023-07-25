В Москве пройдет первый турнир по медиагольфу, где сыграют Элджей и Леонид Слуцкий

После игры гостей и участников турнира ждет развлекательная программа. Они смогут поиграть в «ночной гольф», который доступен даже тому, кто держит клюшку впервые, и в гольф-дартс — игре на меткость. В это же время будут звучать DJ-сеты и живая джазовая музыка.