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В Москве пройдет первый турнир по медиагольфу, где сыграют Элджей и Леонид Слуцкий

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:45

26 июля в гольф-клубе «Пестово» пройдет турнир Media Golf, организованный букмекерской конторой «Лига ставок». Блогеры и музыканты сыграют в одной команде с профессиональными гольфистами и любителями, рассказали «Афише Daily».

Media Golf даст старт Открытому чемпионату Московской области по гольфу, который пройдет 27 и 28 июля. В игре поучаствуют Элджей, Леонид Слуцкий, Диана Мелисон, Obladaet, Артем Дзюба, Эльдар Джарахов, Амиран Сардаров, Badbarbie, Евгений Плющенко и другие знаменитости.

После игры гостей и участников турнира ждет развлекательная программа. Они смогут поиграть в «ночной гольф», который доступен даже тому, кто держит клюшку впервые, и в гольф-дартс — игре на меткость. В это же время будут звучать DJ-сеты и живая джазовая музыка.

«Гольф всегда ассоциировался с аристократическим образом жизни, казался недоступным и далеким видом спорта. Мы хотим изменить это отношение, привлекая звезд шоу-бизнеса и лидеров мнений», — объяснил задумку один из организаторов турнира Владимир Адрианов.

Гольф-клуб «Пестово» находится в 20 километрах от Москвы. Это гольф-поле площадью более 200 гектаров с уникальным ландшафтом: игроков ждет множество склонов и водных препятствий.

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теги
Букмекерская контора "Лига Ставок"
люди
Диана МелисонАртем ДзюбаЭльдар ДжараховАмиран СардаровЕвгений Плющенко
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