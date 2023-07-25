Россия повысит пошлины на ввоз вина из недружественных стран

В ведомстве пообещали, что рынок будет насыщаться поставками также из нейтральных стран. В 2022 году импорт тихих вин из Чили уже вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении — на 161%, добавили в министерстве. Кроме того, по данным Минэкономразвития, в России вырос спрос на южноафриканские вина.