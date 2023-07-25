Россия повысит пошлины на ввоз вина из недружественных стран

Правительство России повысит пошлины на импорт вина из недружественных стран с 12,5 до 20%. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Пошлины составят не менее 1,5 доллара за литр, отметило издание. Внутренний спрос, как считают в Минэкономразвития, полностью обеспечат отечественное производство и импорт из дружественных стран.
В ведомстве пообещали, что рынок будет насыщаться поставками также из нейтральных стран. В 2022 году импорт тихих вин из Чили уже вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении — на 161%, добавили в министерстве. Кроме того, по данным Минэкономразвития, в России вырос спрос на южноафриканские вина.
Правительство также введет запрет на ввоз из недружественных стран в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов. Соответствующие ниши на рынке планируют заполнить отечественными товарами.
Власти также повысили пошлины на импорт глицерина до 35%, фанеры до 50%, строительные детали из полиуретана до 35%. Эта мера, как считают в Минпромторге, «позволит увеличить использование отечественной древесины в производстве фанеры».
Недружественными странам в России признаны 49 государств, среди которых — страны Евросоюза, США, Австралия, Япония, Канада и Великобритания.