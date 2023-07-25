Мэтту Деймону снова напомнили, что он отказался от главной роли в «Аватаре» за 250 млн долларов

Деймон вспомнил, как во время написания сценария «Земли обетованной» на его кухне, в перерыве, он сказал Джону Красински про «Аватара». Тот вскочил со стула и начал ходить по кухне и говорить: «Ладно, ладно, ладно. Ничего в твоей жизни не изменилось бы, если бы ты снялся в этом фильме, за исключением того, что мы с тобой вели бы этот разговор в космосе».