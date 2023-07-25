Мэтту Деймону снова напомнили, что он отказался от главной роли в «Аватаре» за 250 млн долларов

Мэтту Деймону предлагали сыграть главную роль в «Аватаре» за 250 млн долларов, но он отказался из‑за фильма про экс-црушника Джейсона Борна. В интервью с телеведущим CNN Крисом Уоллесом актер признался, что при этом очень хотел поработать с Джеймсом Кэмероном.
«Я уверен, что это самая большая сумма, от которой когда‑либо отказывался актер, понимаете? У меня был контракт, я был в середине съемок фильма про Борна и знал, что в конце потребуются доработки, а я должен был довести проект до конца», — рассказал Деймон.
Актеру не хотелось уходить от коллег по «Джейсону Борну» раньше сроков и «оставить их в беде». В то же время ему не удалось поработать с режиссером Кэмероном, который «не так часто работает».
Уоллес напомнил Деймону, что «Аватар» стал самым кассовым фильмом всех времен, и тот смог бы получить еще 10% от сборов сверху, а фильм про Борна отложить. «Я не знаю, как я мог бы бросить всех своих друзей в беде», — ответил актер.
Деймон вспомнил, как во время написания сценария «Земли обетованной» на его кухне, в перерыве, он сказал Джону Красински про «Аватара». Тот вскочил со стула и начал ходить по кухне и говорить: «Ладно, ладно, ладно. Ничего в твоей жизни не изменилось бы, если бы ты снялся в этом фильме, за исключением того, что мы с тобой вели бы этот разговор в космосе».
Деймон уже не в первый раз вспоминает, как стал «актером, который отказался от таких больших денег». В последний раз актер рассказывал об этом чуть ли не слово в слово во время мастер-класса на Каннском кинофестивале в 2021 году.