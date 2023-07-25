В Париже представили дизайн факела Олимпийских игр 2024 года

Оргкомитет летних Олимпийских игр-2024 в Париже представил дизайн факела. Он будет использован в рамках эстафеты олимпийского огня перед открытием игр.
Дизайн факела создал француз Матье Леханнер. «Факел, являющийся культовым объектом игр, своей формой, цветом и вдохновением воплощает индивидуальность каждых игр. Он сам по себе является предметом искусства», — говорится в заявлении оргкомитета.
Во время работы Леханнер вдохновлялся тремя символами Олимпиады в Париже: миролюбием, единством и водой. Факел визуально разделен на две половины — матовую верхнюю и блестящую нижнюю с волнистой текстурой. На верхней половине расположен символ Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже.
Нижняя часть факела символизирует воду, так как Франция планирует пронести олимпийское пламя через все заморские территории. Помимо этого, церемония открытия будет проводить в водах реки Сена.
Олимпийские игры стартуют 26 июля 2024-го и продлятся до 11 августа. По традиции, пламя будет зажигаться в Греции, затем оттуда прибудет во французский Марсель, где 8 мая начнется эстафета.