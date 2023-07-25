В Париже представили дизайн факела Олимпийских игр 2024 года

Во время работы Леханнер вдохновлялся тремя символами Олимпиады в Париже: миролюбием, единством и водой. Факел визуально разделен на две половины — матовую верхнюю и блестящую нижнюю с волнистой текстурой. На верхней половине расположен символ Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже.