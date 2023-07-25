Сценарии «Реальной любви» и «Злой» продадут на аукционе в поддержку беженцев

В Лондоне сценарии мюзиклов «Реальная любовь», «Злая» и «Mean Girls the Musical» выставят на аукцион для сбора средств в пользу художников-беженцев. Об этом сообщает Independent.
Помимо этого, пятьдесят ведущих драматургов передали на аукцион первые и специальные издания фильмов, тексты пьес и сценарии мюзиклов.
Среди них — первое издание в твердом переплете пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» с примечаниями сценариста Джека Торна, а также редкое первое издание пьесы «Леопольдштадт» Тома Стоппарда, признанной лучшей новой пьесой на недавнем вручении премии «Тони».
Сценарист и режиссер «Реальной любви» Ричард Кертис сказал, что для него большая часть принять участие в аукционе. «Я собираюсь передать два совершенно разных предмета. Во-первых, это копия сценария «Реальной любви», в котором много того, что не вошло в окончательный вариант фильма <…>. «А еще у меня есть пьеса, которую читал только один человек».
С молотка также уйдет сценарий биографического фильма 2014 года «Вселенная Стивена Хокинга» об известном физике-теоретике с аннотациями писателя Энтони Маккартена