Сценарии «Реальной любви» и «Злой» продадут на аукционе в поддержку беженцев

Сценарист и режиссер «Реальной любви» Ричард Кертис сказал, что для него большая часть принять участие в аукционе. «Я собираюсь передать два совершенно разных предмета. Во-первых, это копия сценария «Реальной любви», в котором много того, что не вошло в окончательный вариант фильма <…>. «А еще у меня есть пьеса, которую читал только один человек».