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Сценарии «Реальной любви» и «Злой» продадут на аукционе в поддержку беженцев

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:03

В Лондоне сценарии мюзиклов «Реальная любовь», «Злая» и «Mean Girls the Musical» выставят на аукцион для сбора средств в пользу художников-беженцев. Об этом сообщает Independent.

Помимо этого, пятьдесят ведущих драматургов передали на аукцион первые и специальные издания фильмов, тексты пьес и сценарии мюзиклов.

Среди них — первое издание в твердом переплете пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» с примечаниями сценариста Джека Торна, а также редкое первое издание пьесы «Леопольдштадт» Тома Стоппарда, признанной лучшей новой пьесой на недавнем вручении премии «Тони».

Сценарист и режиссер «Реальной любви» Ричард Кертис сказал, что для него большая часть принять участие в аукционе. «Я собираюсь передать два совершенно разных предмета. Во-первых, это копия сценария «Реальной любви», в котором много того, что не вошло в окончательный вариант фильма <…>. «А еще у меня есть пьеса, которую читал только один человек».

С молотка также уйдет сценарий биографического фильма 2014 года «Вселенная Стивена Хокинга» об известном физике-теоретике с аннотациями писателя Энтони Маккартена

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