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На пенсии, с сединой: как выглядят молодые ученые по версии журнала «Молодой ученый»

Анна Красюк
Сегодня в 16:15

С 2008 года в России выходит еженедельный журнал «Молодой ученый», рубрикатор которого включает в себя физику, химию, медицину, экологию, юриспруденцию, психологию и десятки других областей и направлений. Сначала у него были абстрактные обложки, которые позднее сменились изображениями школьников с телескопом, микроскопом и химическими колбами. С конца 2010 года журнал издается с портретами известных ученых, среди которых появлялись Карл Маркс, Иван Павлов, Мария Склодовская-Кюри, Константин Циолковский.

Пользователь твиттера @TrushinBV, которому попалась на глаза реклама научного журнала, обратил внимание, что все эти лица вызывают диссонанс с названием издания. «Обложки ярко иллюстрируют образ молодого ученого в России», — саркастично подписал их автор треда.

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Под постом обращают внимание, что в феврале этого года «Молодой ученый» вышел с изображением доктора Рэндалла Минди из научно-фантастического фильма-катастрофы «Не смотрите наверх», которого сыграл Леонардо Ди Каприо. «Самый актуальный ученый современности», — добавляет Илья Шепелин. Пользователи подшучивают, что всем героям обложек по 25 лет, «просто работа нервная». «Попробуй защити докторскую до 35 и не поседей», — вторят другие.

Еще один проект издательства называется «Юный ученый» — там публикуются научные работы школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. И в этом журнале на обложках уже можно увидеть отрисованных детей и подростков, которые якобы встречаются с известными личностями.

Подробности по теме
Как делают книжные обложки: опыт издательства Individuum
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Леонардо ДиКаприоКарл МарксИван ПавловКонстантин Циолковский
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