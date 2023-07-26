На пенсии, с сединой: как выглядят молодые ученые по версии журнала «Молодой ученый»

С 2008 года в России выходит еженедельный журнал «Молодой ученый», рубрикатор которого включает в себя физику, химию, медицину, экологию, юриспруденцию, психологию и десятки других областей и направлений. Сначала у него были абстрактные обложки, которые позднее сменились изображениями школьников с телескопом, микроскопом и химическими колбами. С конца 2010 года журнал издается с портретами известных ученых, среди которых появлялись Карл Маркс, Иван Павлов, Мария Склодовская-Кюри, Константин Циолковский.
Пользователь твиттера @TrushinBV, которому попалась на глаза реклама научного журнала, обратил внимание, что все эти лица вызывают диссонанс с названием издания. «Обложки ярко иллюстрируют образ молодого ученого в России», — саркастично подписал их автор треда.
Под постом обращают внимание, что в феврале этого года «Молодой ученый» вышел с изображением доктора Рэндалла Минди из научно-фантастического фильма-катастрофы «Не смотрите наверх», которого сыграл Леонардо Ди Каприо. «Самый актуальный ученый современности», — добавляет Илья Шепелин. Пользователи подшучивают, что всем героям обложек по 25 лет, «просто работа нервная». «Попробуй защити докторскую до 35 и не поседей», — вторят другие.
Еще один проект издательства называется «Юный ученый» — там публикуются научные работы школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. И в этом журнале на обложках уже можно увидеть отрисованных детей и подростков, которые якобы встречаются с известными личностями.