На пенсии, с сединой: как выглядят молодые ученые по версии журнала «Молодой ученый»

С 2008 года в России выходит еженедельный журнал «Молодой ученый», рубрикатор которого включает в себя физику, химию, медицину, экологию, юриспруденцию, психологию и десятки других областей и направлений. Сначала у него были абстрактные обложки, которые позднее сменились изображениями школьников с телескопом, микроскопом и химическими колбами. С конца 2010 года журнал издается с портретами известных ученых, среди которых появлялись Карл Маркс, Иван Павлов, Мария Склодовская-Кюри, Константин Циолковский.