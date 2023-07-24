Минспорт официально признал видами спорта лазерный бой и гонки дронов

Минспорт России официально признал лазерный бой и гонки беспилотников, а также брейкинг, воздушную гимнастику и многоборье ГТО («Готов к труду и обороне») видами спорта. Об этом стало известно из приказа, опубликованного на портале правовой информации.
Все эти виды вошли во Всероссийский реестр видов спорта. Но, как отметили в ведомстве, они не являются национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными, а также видами, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.
В число последних зато включены авиационные гонки и фиджитал-спорт. Спортивными дисциплинами фиджитал-спорта, кроме того, признали двоеборье, состоящее из тактической стрельбы и ритм-симулятора.
О планах внести гонки дронов в реестр спортивных дисциплин ГТО стало известно от вице-премьера Дмитрия Чернышенко в ноябре 2022 года. По словам чиновника, Россия стремится к цели, установленной президентом, — чтобы в 2030 году не менее 70% россиян регулярно занимались спортом.