Телеканал Райана Рейнольдса выпустит новые серии ситкома «Альф»

Телеканал Maximum Effort, принадлежащий компании Райана Рейнольдса, выпустит новые серии культового ситкома «Альф». Об этом сообщил Deadline.
Свежие эпизоды создадут при содействии стримингового сервиса Fubo, создателя «Альфа» Пола Фаско и продакшн-компании Shout! Studios. Выпуски будут рекламными: каждый из них спонсируют бренды, такие как Mint Mobile, Hims и MNTN.
В видео вновь появится Альф — забавный инопланетянин, который стал центральным персонажем ситкома, выходившего с 1986 пр 1990 год. Первые серии мини-шоу покажут уже 29 июля.
«В Maximum Effort мы любим рисковать и стирать границы между шоу и спонсорским контентом, потому что мы верим, что и то, и другое может быть в равной степени развлекательным», — заявил Рейнольдс.
Актер и продюсер добавил, что одной из причин для возрождения «Альфа» стала его личная «иррациональная любовь к „Альфу“ в детстве». Другой же была готовность партнеров, самого Фаско и Shout! Studios поработать вместе над возвращением шоу.
29 июля Maximum Effort проведет телемарафон старых эпизодов «Альфа», а также представит подкаст «Podcats: The Pawdcast».