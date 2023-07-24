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Телеканал Райана Рейнольдса выпустит новые серии ситкома «Альф»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:12

Телеканал Maximum Effort, принадлежащий компании Райана Рейнольдса, выпустит новые серии культового ситкома «Альф». Об этом сообщил Deadline.

Свежие эпизоды создадут при содействии стримингового сервиса Fubo, создателя «Альфа» Пола Фаско и продакшн-компании Shout! Studios. Выпуски будут рекламными: каждый из них спонсируют бренды, такие как Mint Mobile, Hims и MNTN.

В видео вновь появится Альф — забавный инопланетянин, который стал центральным персонажем ситкома, выходившего с 1986 пр 1990 год. Первые серии мини-шоу покажут уже 29 июля.

«В Maximum Effort мы любим рисковать и стирать границы между шоу и спонсорским контентом, потому что мы верим, что и то, и другое может быть в равной степени развлекательным», — заявил Рейнольдс.

Актер и продюсер добавил, что одной из причин для возрождения «Альфа» стала его личная «иррациональная любовь к „Альфу“ в детстве». Другой же была готовность партнеров, самого Фаско и Shout! Studios поработать вместе над возвращением шоу.

29 июля Maximum Effort проведет телемарафон старых эпизодов «Альфа», а также представит подкаст «Podcats: The Pawdcast».

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Райан РейнольдсПол Фаско
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