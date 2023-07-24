TikTok добавил возможность публиковать текстовые посты

В TikTok появилась новая функция — вместо вертикального ролика или снимка теперь можно залить просто текст на однотонном фоне. Об этом сообщается на официальном сайте платформы.
Такие публикации выглядят как обычные сторис в инстаграме* с текстом на цветном или черно-белом фоне. Можно выбирать шрифты и цвет текста.
Настройки публикации такие же, как и с обычными фото и видео: добавление аудиодорожки, отметка местоположения, открытие комментариев и разрешение на дуэты.
В TikTok уверены, что новая опция — это еще один способ самовыражения. Руководство соцсети предлагает блогерам публиковать собственные стихотворения, тексты песен, рецепты и истории из жизни.
* Принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.