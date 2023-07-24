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TikTok добавил возможность публиковать текстовые посты

Виктория Шанина
Сегодня в 22:10

В TikTok появилась новая функция — вместо вертикального ролика или снимка теперь можно залить просто текст на однотонном фоне. Об этом сообщается на официальном сайте платформы.

Такие публикации выглядят как обычные сторис в инстаграме* с текстом на цветном или черно-белом фоне. Можно выбирать шрифты и цвет текста.

Настройки публикации такие же, как и с обычными фото и видео: добавление аудиодорожки, отметка местоположения, открытие комментариев и разрешение на дуэты.

В TikTok уверены, что новая опция — это еще один способ самовыражения. Руководство соцсети предлагает блогерам публиковать собственные стихотворения, тексты песен, рецепты и истории из жизни.

* Принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.

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